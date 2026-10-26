Автобус вылетел в кювет под Новосибирском, 8 пострадавших

Восемь человек пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом в Новосибирской области, один из них находится в тяжелом состоянии.

Авария произошла утром 26 октября в селе Ленинское Новосибирского района. Водитель автобуса не справился с управлением, и транспортное средство съехало в кювет, сообщили в пресс-службе регионального главка полиции. В автобусе находились15 человек.

«Все восемь пострадавших доставлены в травмцентр третьего уровня, проводятся все необходимые лечебно-медицинские мероприятия, один – «тяжелый», семь – среднетяжелых», – уточнил глава минздрава региона Ростислав Заблоцкий на оперативном совещании в областном правительстве.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. На месте работает экипаж ДПС.

Управление Следственного комитета РФ по региону начало проверку по факту аварии. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства ДТП и проверить действия водителя на предмет надлежащего оказания услуг, сообщили в пресс-службе ведомства.

Новосибирск, Наталья Петрова

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