Двое детей и мужчина ранены во время массированной атаки БПЛА на Мелитополь

Три человека, в том числе двое детей, пострадали в результате ночного массированного удара беспилотников ВСУ по городу Мелитополю. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В результате атаки на частные домовладения пострадали дети 2015 и 2016 года рождения и мужчина 1961 года рождения, им оказывается медицинская помощь», – написал глава региона в своем Max-канале.

Балицкий уточнил, что в центральной части города повреждения получили многоквартирный и частные дома, а также административные здания. На месте работают оперативные службы.

Специалисты проводят обследование конструкций зданий и оценивают нанесенный ущерб. Жителям оказывается необходимая помощь, добавил губернатор.

Мелитополь, Наталья Петрова