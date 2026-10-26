Маск обвинил Украину в нарушении условий пользования Starlink

Генеральный директор SpaceX Илон Маск обвинил украинских военных в нарушении условий предоставления услуг Starlink после того, как Киев заявил о восстановлении доступа к сервису.

В своем сообщении в социальных сетях в субботу Маск заявил, что вооруженные силы Украины «нарушили условия предоставления услуг Starlink и использовали его для нанесения наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей».

«Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе», – добавил он, имея в виду временные ограничения, введенные на прошлой неделе, которые ограничивали скорость до 100 миль в час. Маск также заявил, что Starshield – это отдельная система, контролируемая правительством США.

Маск также подчеркнул зависимость Украины от этой службы, заявив, что она «остается критически важной для обороны Украины», и утверждал, что если Starlink будет отключена, «линия фронта на Украине немедленно рухнет», сообщает CNN.

Советник Зеленского Сергей Бескрестнов опроверг обвинение Маска в том, что Украина использует коммерческий сервис для убийства людей, заявив, что ограничения скорости и недоступность сервиса на территории России сделали Украину «физически неспособной использовать коммерческий Starlink» для нанесения ударов средней и большой дальности по России.

Министерство обороны Украины заявило в субботу, что полный доступ к Starlink и Starshield восстановлен. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что попросил Маска снять ограничения на использование Киевом военной версии принадлежащего Маску интернет-сервиса Starlink.

Более недели Украина сталкивалась с ограничением скорости на спутниковых терминалах Starshield, используемых ее военными, что затрудняло перехват быстро движущихся российских беспилотников.

По словам украинских чиновников, Трамп и его высокопоставленные лица отрицают, что принимали решение ограничить использование Украиной системы Starshield, которая, согласно заявлению украинских властей, ограничивает скорость движения до 160 км/ч. На прошлой неделе Маск в сообщении в социальных сетях заявил, что за запретом стоит администрация Трампа, сообщает CNN.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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