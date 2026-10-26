Подросток отдал аферистам 4,5 млн рублей, отложенных родителями на покупку квартиры

В Омске 17-летний студент стал жертвой мошенников – в результате его родители лишились 4,5 млн рублей, которые копили несколько лет на покупку квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По данным полиции, подростку позвонила женщина, которая представилась секретарем колледжа, и под предлогом подтверждения оценок в электронном журнале попросила продиктовать код из СМС-сообщения. Парень выполнил просьбу, после чего последовал второй звонок от лже-специалиста портала «Госуслуги» о взломе личного кабинета юноши и его родителей. Затем в схему включился «следователь» и убедил подростка передать деньги родителей «специалисту» банка для декларирования, заявив, что мошенники использовали данные юноши для финансирования террористов.

Юноша знал, где родители хранят деньги, и, следуя указаниям аферистов, достал и сфотографировал их, затем убрал пачки с банкнотами в непрозрачный пакет и направился к месту встречи. Там его уже ждала девушка-курьер, которая после кодового слова «варкрафт» забрала сверток с деньгами. Дома студент признался родителям, которые обнаружили пропажу денег, что произошло. Те обратились в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящее время полицейские разбираются в обстоятельствах совершенного преступления, ведется следствие.

Омск, Наталья Петрова