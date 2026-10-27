В Индии пять человек погибли после стрельбы в отеле

В Индии в результате стрельбы в отеле в городе Гувахати погибли пять человек. Как сообщает Times of India, стрелок задержан.

По данным полиции, неизвестный открыл стрельбу около 21:00 в гостинице Bilas Inn. Шесть человек в этот момент находились возле стойки регистрации. Пятеро из них скончались, еще один получил ранение. Четверо из погибших были членами одной семьи.

Комиссар полиции Гувахати Парта Саратхи Маханта заявил о задержании подозреваемого. Оружие также изъято. По предварительным данным, расстрел был совершен в связи с финансовым вопросом – из-за спора по договору аренды отеля.

Другие обстоятельства уточняются, ведется расследование.

Москва, Елена Васильева