Минобороны отчиталось о ночных ударах по энергетике и военным грузам Украины

Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, и морским судам, задействованным для доставки грузов военного назначения, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, в течение ночи беспилотниками была поражена электроподстанция 330 кВ в районе населенного пункта Белошицы Житомирской области, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины. Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражено судно типа «контейнеровоз», доставлявшее на Украину вооружение и военное имущество.

Москва, Елена Васильева