Центр Луганска попал под удар ВСУ: повреждены дома и инфраструктура

Украинские войска днем 9 ноября нанесли удар беспилотниками по центру Луганска. Повреждения получили многоквартирные дома и гражданская инфраструктура. Об этом сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Он указал, что рядом расположены поликлиника, школа, остановка общественного транспорта и магазины. По данным Пасечника, обошлось без пострадавших.

«Угроза повторных ударов БПЛА сохраняется. Прошу жителей не игнорировать предупреждения об опасности и соблюдать меры предосторожности», – написал глава ЛНР в своем канале в «Максе».

За минувшие сутки системы ПВО и мобильные огневые группы в ЛНР сбили порядка 40 воздушных целей. ВСУ атаковали жилые дома, автомобили, объекты коммунальной инфраструктуры в городах Северодонецк, Кировск, Ровеньки, Алчевск, Лисичанск, а также в трех муниципальных округах. В Лисичанске при ударе по частному дома погибла женщина. В Алчевске жертвой вражеской атаки стал водитель автомобиля.

Луганск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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