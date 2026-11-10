Житель Кубани готовил покушение на военнослужащего

В Краснодарском крае задержали россиянина, который готовил диверсию против российского военнослужащего по заданию украинской спецслужбы. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Задержанный, у которого, есть вид на жительство Украины, в 2025 году в Киеве установил контакт с сотрудником СБУ. «Действуя по заданию куратора, мужчина прибыл в Краснодарский край с целью проведения рекогносцировки береговой линии Черноморского побережья для последующей передачи полученных сведений противнику», – говорится в сообщении.

Затем агенту поручили подготовить теракт в отношении военнослужащего ВС РФ, для чего ему были переданы координаты тайника, содержащего взрывные устройства с возможностью дистанционного подрыва.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена) УК РФ.

Краснодар, Зоя Осколкова