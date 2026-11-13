Пожар начался на предприятии в Волгограде после атаки БПЛА

Прошедшей ночью силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на промышленные объекты Волгоградской области.

«В результате падения обломков БПЛА зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории», – сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в ночь на пятницу.

По его словам, на месте работают оперативные службы. Предварительно, никто не пострадал, повреждений жилых домов не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что Ростовская область сегодня ночью подверглась масштабной атаке БПЛА. Ранен один человек, повреждены 10 многоквартирных и частных домов. Вспыхнули пожары на предприятии и в складском помещении, их уже потушили.

Волгоград, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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