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Дело о теракте возбудили после удара ВСУ по предприятию в Самарской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на одно из промышленных предприятий в Самарской области.

Украинские беспилотники ударили по промышленному объекту утром 13 ноября. В результате атаки погибли четыре человека. Еще пять человек, по предварительным данным, получили ранения, уточняет СК.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи выясняют тип и модели использованных средств поражения, а также устанавливают конкретных лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастные к совершению преступления, отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее сообщал об атаке БПЛА на промышленное предприятие в регионе и гибели четырех человек. Также он заявлял, что есть пострадавшие, но их точное число не раскрыл.

Самара, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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