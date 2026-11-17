В Кемеровской области вечером 17 ноября потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ан-12. Борт рухнул в районе села Ягуново, в поле. Выполнялся рейс из Новосибирска в Канск.
Глава Кузбасса Илья Середюк сообщил, что на месте крушения развернут штаб для работы специалистов правоохранительных органов, спасательных служб Кузбасса и медицины катастроф. Место происшествия оцеплено.
Официальной информации о погибших и раненых пока нет. РЕН ТВ сообщает, что на борту находилось 17 человек. Все они погибли.
Москва, Елена Васильева
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