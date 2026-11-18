В Адыгее во время атаки БПЛА пострадали четыре человека

В Тахтамукайском районе Адыгеи обломки украинского беспилотника упали пятиэтажный жилой дом в Энеме. В результате пострадали четыре человека, повреждены несколько квартир. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Уточняется, что пострадавшие доставлены в районную больницу в состоянии легкой и средней степени тяжести.

Обломки БПЛА также повредили остекление двух многоквартирных и нескольких частных домов, несколько автомобилей и газовую трубу, добавил глава региона. На месте работают правоохранители, экстренные службы и представители администрации района и поселения. Кумпилов пообещал, что людям будет оказана необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что в Северском районе Краснодарского края в результате ночной атаки дронов пострадали четыре человека. Кроме того, произошел пожар на двух предприятиях

По информации Минобороны РФ, за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 184 беспилотников ВСУ над Белгородской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря

Майкоп, Наталья Петрова

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