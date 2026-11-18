Автобус и фура столкнулись на ростовской трассе, есть пострадавшие

Автобус врезался в фуру на трассе «Новороссия» в Ростовской области, пострадали три человека. Об этом сообщила региональная Госавтоинспеция.

Авария произошла поздно вечером 17 ноября в Неклиновском районе. Автобус «Мерседес Бенц», двигавшийся в сторону Мариуполя, въехал в прицеп грузовика «Скания», остановившегося на подъеме из-за неисправности. В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса 1991, 1989 и 1979 годов рождения, уточнили в ведомстве. Подробности о состоянии пострадавших не уточняются.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожной аварии.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube