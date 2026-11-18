Автобус врезался в фуру на трассе «Новороссия» в Ростовской области, пострадали три человека. Об этом сообщила региональная Госавтоинспеция.
Авария произошла поздно вечером 17 ноября в Неклиновском районе. Автобус «Мерседес Бенц», двигавшийся в сторону Мариуполя, въехал в прицеп грузовика «Скания», остановившегося на подъеме из-за неисправности. В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса 1991, 1989 и 1979 годов рождения, уточнили в ведомстве. Подробности о состоянии пострадавших не уточняются.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожной аварии.
Ростов-на-Дону, Наталья Петрова
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