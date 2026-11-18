До 9 выросло число пострадавших после атаки ВСУ на Кубань

Число пострадавших после ночной атаки украинских БПЛА на Северский район Краснодарского края увеличилось до 9 человек, один из них госпитализирован. Остальным оказали помощь амбулаторно. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. Ранее стало известно о четырех пострадавших.

Также из-за атаки ВСУ поврежден газопровод – в 94 многоквартирных домах отсутствует газ. На месте работают аварийные службы.

Отмечается, что обломки дронов упали во дворах и на улицах, повредив частные дома и коммерческие здания. По предварительным данным, в поселке Ильском обломки БПЛА обнаружили по семи адресам, в Афипском – по 21 адресу – в основном на территории частных домовладений.

Также обломки БПЛА обнаружили в пригороде Краснодара. Там обошлось без пострадавших и разрушений.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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