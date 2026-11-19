ВСУ снова ударили по Крымскому мосту

Крымский мост подвергся новой атаке ВСУ. Движение перекрыто. Об этом сообщил в канале «Макс» глава республики Крым Сергей Аксенов.

«В результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто», – написал он.

Все ответственные службы находятся на местах, ведется оценка ситуации и ущерба.

Напомним, 16 и 17 ноября в ночное время Крымский мост подвергался атакам ВСУ. В ходе второй поражение наносилось 11 видами оружия, после чего ВСУ удалось обрушить арку, сломать дорожное полотно. СКР возбудил уголовное дело о теракте после поломки конструкций моста. В правительстве России работает комиссия по восстановлению целостности конструкций.

Москва, Елена Васильева

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