В Дагестане сгорели школа и пять домов

В Дагестане крупный пожар уничтожил школу и пять жилых домов. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сообщение о возгорании в селе Хебатли Цунтинского района поступило около полуночи. Потушить огонь полностью удалось лишь к шести часам утра. Площадь пожара составила 1150 квадратных метров.

«По уточненным данным, огонь повредил здание школы и пять жилых домов. Пострадавших нет», – сообщили в региональном управлении МЧС.

В администрации Цунтинского района рассказали РИА «Новости», что намерены перевести детей на обучение в школы ближайших сел – Шаури и Цебари.

Махачкала, Зоя Осколкова

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