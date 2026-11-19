В Пензе «Газель» врезалась в здание, где находился пункт выдачи заказов Ozon. В результате ДТП пострадали водитель и семь пассажиров микроавтобуса. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла сегодня в 7:10 на улице Военный городок. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее прокуратура Пензенской области сообщала о 10 пострадавших. Отмечалось, что в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи были доставлены водитель и восемь пассажирок микроавтобуса. Еще одну пассажирку после оказания медицинской помощи отпустили, госпитализация ей не потребовалась. В надзорном ведомстве уточнили, что «Газель» перевозила сотрудников организации.

Прокуратура Первомайского района Пензы взяла под контроль установление обстоятельств ДТП. Также надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению требований законодательства при организации пассажирских перевозок.

Пенза, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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