Девять человек ранены при ударе ВСУ по Курску, повреждено множество зданий и автомобилей

В результате атаки ВСУ по Курск пострадали девять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. В центре города повреждены жилые дома, здание арбитражного суда, городская библиотека и ряд других социальных объектов.

«Осколочные ранения в центре у двух мужчин, трех женщин. На северо-западе попал под завалы частного дома 12-летний ребенок, спасатели уже вызволили его. Также ранены две женщины – посетительницы частной клиники, у них осколочные ранения. Еще одна пострадавшая в районе Льговского поворота», – написал глава региона в своем Max-канале. По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В центре Курска после падения обломков БПЛА от ударной волны повреждены многоквартирный жилой дом, частные дома, здание арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта, Курский медколледж и травмпункт, уточнил Хинштейн.

Фото: канал губернатора Курской области Александра Хинштейна в «Максе

Кроме того, по его словам, из-за удара загорелись несколько автомобилей, много машин получили повреждения. Все жильцы пострадавших домов при необходимости будут размещены в ПВР. Людям окажут необходимую помощь, заверил губернатор. «После обследования домов поможем с восстановлением – в первую очередь нужно оперативно закрыть тепловой контур», – добавил он.

После атаки образовательным организациям Курска рекомендовано перевести обучение во вторую смену (при наличии) на дистанционный формат.

Ранее Хиншнейн сообщал об атаке БПЛА на Курск и работе системы ПВО над городом.

Курск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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