Три человека погибли и двое ранены при атаке ВСУ на Саратовскую область

В Саратовской области три человека погибли, еще двое получили ранения в результате атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По его данным, зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры на территории Красноармейского района. «Погибло 3 человека, два человека получили ранения», – написал глава региона в «Максе».

Днем в четверг в ряде регионов Приволжского федерального округа, в том числе в Саратовской области, объявлялась ракетная опасность.

Бусаргин сообщил, что на территории Саратовской области сохраняется угроза атаки с воздуха.

Саратов, Наталья Петрова

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