Двое детей и юноша погибли на пожаре в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в результате пожара в частном доме погибли двое малолетних детей и 19-летний юноша. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Пожар в деревянном доме в городе Вяземском произошел в ночь на пятницу, 20 ноября. Вызов в пожарную охрану поступил около 02:00 по местному времени. В доме находились четыре человека. Из огня удалось спастись только 25-летнему мужчине, его доставили в больницу с ожогами. Двое его сыновей 4 и 6 лет и 19-летний брат погибли.

Возгорание возникло в пристройке к частному дому, после чего огонь распространился на жилую постройку. Площадь пожара составила 45 кв. метров.

Причина возникновения возгорания устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа. Назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские и криминалистические экспертизы, сообщили в региональном главке Следственного комитета.

Хабаровск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube