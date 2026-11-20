При атаке ВСУ в Луганске погибли три человека, еще 6 ранены

Поселок Юбилейное в Луганске ночью подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В результате три мирных жителя погибли и еще шестеро, включая ребенка, получили ранения. Об этом сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

По его словам, ВСУ нанесли удар по спящим людям в жилых многоквартирных домах. В одном из зданий обрушились бетонные перекрытия между подъездами.

«Предварительно известно о шести раненых. Одного из них спасателям удалось поднять из-под завалов. Также в числе пострадавших есть девочка 2018 года рождения. Им оказывается необходимая медицинская помощь. К несчастью, есть погибшие. Предварительно известно о троих. Под завалами еще могут оставаться люди», – написал Пасечник в своем канале в «Максе».

Спасательная операция продолжается. Для помощи пострадавшим и для ликвидации последствий задействованы все необходимые оперативные службы, добавил глава ЛНР.

Пасечник отметил, что мобильные огневые группы в ходе отражения атаки БПЛА сбили большинство воздушных целей, но нескольким беспилотникам удалось ударить по жилым домам.

Луганск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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