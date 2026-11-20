В Кузбассе школьник погиб от удара током, пытаясь сделать селфи

В Кемеровской области школьник погиб, когда залез на трансформаторную подстанцию, чтобы сделать фото. Об этом сообщают региональное управление СКР и прокуратура.

Трагедия произошла в городе Новокузнецке. 11-летний мальчик гулял с друзьями недалеко от дома. Решив сфотографироваться, мальчик залез на трансформаторную подстанцию и получил смертельный удар током.

«Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть несовершеннолетнего», – сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура проводит проверку в отношении ООО «Горэлектросеть», а также органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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