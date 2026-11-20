В Якутске более 10 школьников проникли в воинскую часть по заданию неизвестных

В Якутске группа подростков проникла на территорию воинской части. Дети сказали, что действовали по заданию неизвестного куратора.

Как сообщили в ФСБ РФ, караул задержал более 10 учащихся шестых и седьмых классов. Подростки заявили, что с ними связались в мессенджере и прислали маршруты для прохода на закрытые объекты. Детям посоветовали использовать кусачки, чтобы вскрыть ограждение.

Более того, кураторы просили фиксировать проникновение на фото и видео и отправлять материалы анонимным собеседникам.

Всех участников инцидента поставили на профилактический учет в ПДН, их родителей привлекли к административной ответственности, добавили в ведомстве.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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