В Якутске группа подростков проникла на территорию воинской части. Дети сказали, что действовали по заданию неизвестного куратора.
Как сообщили в ФСБ РФ, караул задержал более 10 учащихся шестых и седьмых классов. Подростки заявили, что с ними связались в мессенджере и прислали маршруты для прохода на закрытые объекты. Детям посоветовали использовать кусачки, чтобы вскрыть ограждение.
Более того, кураторы просили фиксировать проникновение на фото и видео и отправлять материалы анонимным собеседникам.
Всех участников инцидента поставили на профилактический учет в ПДН, их родителей привлекли к административной ответственности, добавили в ведомстве.
Якутск, Зоя Осколкова
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