Два беспилотника нанесли удар по грузовому судну в Финском заливе, следовавшему в Калининград. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Нападение произошло в нейтральных водах, в трех морских милях от российской границы.

Сейчас проводится эвакуация экипажа. Последствия атаки уточняются.

Также Дрозденко уточнил, что с ночи над Ленинградской областью было сбито 80 украинских дронов. Режим беспилотной опасности в регионе, действовавший с 3:34 мск, снят. Петербургский аэропорт Пулково возобновил работу в штатном режиме.

Обновлено. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, комментируя ситуацию с нападением на сухогруз в Финском заливе, заявил, что угрозы для снабжения региона нет.

«Нахожусь на оперативной связи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и Росморречфлотом. Вопрос на моем личном контроле», – написал он в «Максе».

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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