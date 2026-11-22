В ДНР мужчина отравился найденными на улице пятитысячными купюрами

В городе Макеевка в Донецкой народной республике местный житель попал в больницу с отравлением неизвестным веществом после того, как подобрал пятитысячные купюры, найденные возле остановки общественного транспорта. Об этом сообщил региональный минздрав.

Разбросанные отравленные банкноты обнаружили у автобусной остановки 21 ноября. Пострадавшему мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время состояние пациента стабилизировано.

В минздраве ДНР попросили местных жителей не поднимать посторонние предметы на улице, в том числе купюры. При проявлении первых признаков отравления – слабость, тошнота, рвота, головная боль, потеря сознания – следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Донецк, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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