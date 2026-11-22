В Сочи экстренные службы ликвидируют последствия мощных ливней, которые обрушились на город вечером 21 ноября и ночью 22 ноября. Вышедшие из берегов реки залили ряд автодорог, затопили дворы несколько придомовых территорий и вызвали сходы грунта в нескольких районах Сочи. Жители не пострадали, городская инфраструктура работает штатно, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Сейчас уровень воды в реках спал.

«Основные силы сосредоточены на реке Кепша в Адлерском районе. Здесь поток принес большое количество грунта и камней, вода вышла на дорогу и во дворы пяти домовладений. Продолжается расчистка наносов.

В Верхнениколаевском размыта проезжая часть, будут приняты превентивные меры. Последствия подтоплений и сходов грунта устраняют в Хостинском и Центральном районах. В Кудепсте и других микрорайонах ночью велась откачка воды и расчистка проездов. В Лазаревском районе упало три дерева, подтоплены несколько дворов, продолжаются работы по устранению последствий», – написал градоначальник в своем Max-канале по итогам оперативного совещания по последствиям залпового ливня.

Прошунин указал районным администрациям и профильным службам «не ограничиваться первоочередной уборкой, а проверить проблемные участки и завершить все необходимые работы».

По прогнозам метеорологов, следующая неделя тоже будет дождливой, предупредил мэр. Важно заранее оценить возможные риски и быть готовыми к новым осадкам, подчеркнул он.

Ранее региональный главк МЧС сообщал, что ливни вызвали подъем воды в реках и подтопления в Центральном и Хостинском районах Сочи. Уровень рек Мзымта и Херота достиг отметок опасных явлений. В результате были подтоплены гостиница, три придомовые территории, одно частное домовладение и две автодороги, передает «Интерфакс». Из-за схода оползня был поврежден водопровод.

В Сочи за 12 часов выпало около 60 мм осадков. В администрации города предупредили, что ненастная погода сохранится в Сочи в понедельник.

«До конца суток 22 ноября, а также ночью и утром 23 ноября на территории Сочи и ФТ Сириус местами ожидается гроза. Кроме того, с вечера 22 ноября, а также в течение 23 ноября ожидается усиление волнения моря до 4 баллов с высотой волн 1,3-1,8 метров. На участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», – сказано в сообщении пресс-службы горадминистрации.

Жителей и гостей курорта просят воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.

Сочи, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube