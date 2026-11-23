В Ростовской области произошел пожар после налета БПЛА

В Красносулинском районе Ростовской области после ночной атаки беспилотников произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью регион подвергся массированной воздушной атаке. В ходе отражения атаки уничтожено и подавлено более 80 БПЛА, уточнил глава региона.

Атака затронула город Каменск-Шахтинский и восемь районов области: Шолоховский, Красносулинский, Родионово-Несветайский, Верхнедонский, Мясниковский, Чертковский, Каменский, Усть-Донецкий.

«В Красносулинском районе в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание», – написал Слюсарь в своем Max-канале. На каком объекте начался пожар, глава региона не уточнил. На месте работают экстренные службы.

В Красносулинском районе расположен Новошахтинский завод нефтепродуктов – один из крупных производителей нефтепродуктов на юге России.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

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