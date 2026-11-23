Более 20 человек погибли после пожара на заводе в Индонезии

Власти Индонезии подтвердили в понедельник гибель 24 человек в результате пожара на одном из заводов. Спасатели разбирают завалы и ведут поиски еще 30 человек, которые числятся пропавшими без вести.

Пожар вспыхнул в субботу вечером в одном из зданий кондитерской фабрики PT Fonusa Agung Mulia в городе Чиканде и провинции Бантен, расположенной примерно в часе езды от Джакарты.

Саид Икбал, советник президента по трудовым вопросам, сообщил журналистам, что погибли 24 человека, добавив, что оценивается вопрос внедрения протоколов безопасности и что он вызовет генерального директора завода для допроса.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в кондиционере, добавил Саид.

Завод принадлежит компании United Family Food.

В компании работает около 5000 человек, и она является крупным поставщиком потребительских товаров на внутренний рынок, имея четыре зарубежных офиса. Согласно информации на веб-сайте, в ассортимент продукции входят Milkita, популярный бренд кондитерских изделий, и Lemonilo, разновидность лапши быстрого приготовления.

Генеральный директор завода Стивен Эрвин Виджая заявил, что в субботу на территории завода во время смены присутствовало около 300 человек.

Поиски продолжались в понедельник, при этом оставшиеся очаги возгорания и все более неустойчивая конструкция здания создавали угрозу безопасности для спасателей, сообщил Аль Амрад, глава поисково-спасательной службы Бантена.

Он сообщил журналистам, что 29 человек находятся в безопасности, пятеро из них госпитализированы. По его словам, спасатели уже вывезли 24 мешка с частями тел, но власти на месте происшествия пока не могут подтвердить число погибших.

Интенсивность пожара привела к тому, что личности найденных жертв не удалось установить визуально, и в настоящее время предпринимаются усилия по сбору образцов ДНК у родственников, процесс, который может занять несколько недель, сообщил представитель полиции Вахью Хидаяти.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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