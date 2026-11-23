Беспилотники повторно атаковали резервуары для нефти в Татарстане

В Татарстане, где с утра действует предупреждение о беспилотной опасности, были атакованы резервуары для хранения нефти, расположенные в районе Альметьевска. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

«Сегодня утром юго-восток республики вновь подвергся атаке вражескими БПЛА. По информации, которую в оперативном порядке получает раис республики Рустам Минниханов, целью преступников стали резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска. В результате продолжительного налета есть повреждения нескольких объектов. Погибших и пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Напомним, что эти же емкости ранее уже подвергались атакам беспилотниками ВСУ. Благодаря работе автоматической системы пожаротушения удалось избежать крупного возгорания, сообщали региональные власти.

Казань, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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