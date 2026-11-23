В Сибири два человека погибли в аварии с бетономешалкой

В Новосибирской области два человека погибли при столкновении легковушки с бетономешалкой. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

ДТП произошло на автодороге «Куйбышев-Барабинск». ВАЗ-2107 столкнулся с грузовиком-бетономешалкой КамАЗ.

В результате водитель и пассажир легкового автомобиля получили травмы и погибли на месте до приезда скорой помощи.

По предварительным данным, водитель «семерки» не справился с управлением, так как ехал на летней резине. Все обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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