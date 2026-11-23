На индонезийском острове Бали задержали гражданина России, находившегося в международном розыске по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в иммиграционной службе Индонезии.

Россиянин прибыл на Бали 11 ноября из Таиланда. На тот момент индонезийская полиция уже получила уведомление Интерпола о его розыске по делу о мошенничестве и хищении денежных средств на сумму 5,7 млн рублей.

«Этот случай показывает важность взаимодействия между ведомствами для обеспечения безопасности и порядка в пунктах въезда на территорию Индонезии», – заявил глава иммиграционной службы аэропорта Нгурах-Рай Мухамад Новьяндри.

После задержания россиянина сотрудники иммиграционной службы провели проверку совместно с международным подразделением индонезийской полиции и представителями РФ. В результате мужчину депортировали прямым рейсом в Москву в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России.

Джакарта, Зоя Осколкова

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