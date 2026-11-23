Средства ПВО за ночь перехватили более 190 украинских дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили более 190 вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 22 ноября до 8.00 23 ноября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 192 украинских беспилотных летательных средства», – говорится в сообщении.

Дроны сбивали над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Пермского края, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Республики Крым.

В целях безопасности Росавиация ночью вводила ограничения на работу аэропортов Краснодара, Калуги, Пензы, Саратова, Волгограда, Саранска, Самары, Ульяновска, Бугульмы, Чебоксар, Казани, Ижевска, Нижнекамска, Кирова, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Иваново и столичного Внуково.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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