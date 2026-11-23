Жителя Крыма задержали за работу на военную разведку Украины

Сотрудники ФСБ задержали и арестовали в Крыму мужчину по подозрению в шпионаже в пользу военной разведки Украины. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

По информации спецслужбы, по заданию куратора гражданин России 1990 года рождения передал Главному управлению разведки Минобороны Украины данные о местонахождении и адресе проживания экс-сотрудника Министерства государственной безопасности ДНР для организации покушения.

Отмечается, что злоумышленник сам вышел на контакт с представителем военной разведки Украины через иностранный мессенджер и начал собирать информацию, которая способна нанести ущерб безопасности России.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд отправил его в СИЗО.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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