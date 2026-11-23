В Пермском крае утром отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на промышленные предприятия. Силы противоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 56 БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. При налете дронов, предварительно, погиб один человек, есть пострадавшие. Зафиксированы повреждения на нескольких промышленных объектах.

«В результате нападения повреждения получили несколько объектов на промышленных площадках. По предварительной информации, есть погибший. Выражаю искренние соболезнования близким. Еще два человека получили легкие осколочные ранения, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал глава региона в своем канале в «Максе».

На месте работают оперативные службы, идет устранение последствий атаки, добавил Махонин.

Режим беспилотной опасности был введен в Прикамье в 6:30 утра и действовал на протяжении пяти часов. Из-за угрозы БПЛА в аэропорту Перми вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Сейчас авиагавань работает штатно.

Пермь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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