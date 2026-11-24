В Магаданской области при перевозке потерялось золото на полмиллиарда

В Магаданской области золотодобывающая компания просит взыскать с управления Спецсвязи более полумиллиарда рублей причиненного ущерба.

В Арбитражный суд Магаданской области поступило исковое заявление, поданное руководителем АО «Горно-добывающая компания «Берелех». На основании поступившего иска судом возбуждено производство по делу № А37-2792/2026 в отношении ответчика – управления Специальной связи по Магаданской области.

Как следует из иска и приложенных к нему документов, в сентябре 2026 года представителями Спецсвязи от АО «ГДК «Берелех» был принят груз с вложением драгоценных и редкоземельных металлов. Ценный груз принят для транспортировки в другие регионы страны. В последующем управление Спецсвязи уведомило отправителя об утрате части груза.

По оценке АО «ГДК «Берелех» стоимость утраченных драгоценных металлов составила более 591 млн рублей. Руководством золотодобывающего предприятия в адрес управления Спецсвязи была направлена претензия о возмещении причиненного материального ущерба, но в досудебном порядке предъявленные требования не были удовлетворены, что и послужило основанием для обращения в арбитражный суд.

В принятом судом иске помимо возмещения причиненного материального ущерба истцом также заявлены требования о взыскании с Управления Спецсвязи провозной платы в размере более 215 тысяч рублей и взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 8,846 млн рублей.

Предварительное судебное заседание по делу назначено судом на 16 декабря 2026 года.

Магадан, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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