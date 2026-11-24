В Алтайском крае из-за взрыва бытового газа обрушились верхние этажи многоквартирного дома. По предварительным данным, один человек погиб, еще 14 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Взрыв прогремел в селе Кулунда. В результате обрушились четвертый и пятый этажи во втором подъезде, а также верхние этажи в соседнем подъезде, начался пожар.

Смертельные травмы получил мужчина 1974 года рождения. Кроме того, в оперативных службах сообщили о 14 пострадавших. Жильцов эвакуировали, для них развернуты два пункта временного размещения.

Следственное управление СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Барнаул, Зоя Осколкова

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