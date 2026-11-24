Семь человек ранены после атаки ВСУ на автовокзал в Донецке

В Донецке семь мирных жителей пострадали в результате удара беспилотников ВСУ по автовокзалу «Южный» в центре города. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.

Атака на гражданский объект была совершена утром 24 ноября. Состояние раненых не уточняется.

Кроме того, после атаки ВСУ повреждены транспортные средства муниципального предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление» в Ленинском районе Донецка, добавил Кулемзин.

Накануне в результате удара БПЛА в Ворошиловском районе Донецка пострадала 49-летняя. Также повреждены два автомобиля. Пострадавшей оказана квалифицированная медицинская помощь.

Донецк, Наталья Петрова

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