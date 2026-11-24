Жительница Петрозаводска стала жертвой мошенников, которые пообещали ей помощь в оформлении посмертной государственной награды для ее супруга. Об этом сообщает региональное управление МВД.

«С заявлением о преступлении обратилась 47-летняя горожанка, которая совсем недавно стала вдовой... Собеседник... сообщил, что ее мужу посмертно положены государственная награда и денежная выплата... Сумма ущерба... составила 12,5 млн рублей», – говорится в сообщении.

По данным полиции, в начале ноября женщине позвонил якобы представитель фонда и предложил сверить паспортные данные для оформления выплат за супруга – участника специальной военной операции. Сразу после этого пришло уведомление о входе в аккаунт на «Госуслугах», а затем по видеосвязи с ней связались лжесиловики и пригрозили уголовным делом за «подозрительный перевод».

Женщина сняла со счетов деньги, отложенные на покупку квартиры, и передала их курьеру якобы для проверки. Средства так и не вернули, о чем она рассказала риелтору, а тот посоветовал обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что злоумышленники продолжали звонить и угрожать жертве обыском и описью имущества даже в присутствии оперативников уголовного розыска.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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