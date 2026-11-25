Следователи выясняют обстоятельства гибели охотника в результате нападения медведя в Омской области, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Тело 67-летнего мужчины с многочисленными телесными повреждениями было обнаружено 23 ноября в Тарском районе области. «Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», – говорится в сообщении ведомства.

В региональном управлении Минприроды уточнили, что происшествие случилось в охотничьих угодьях примерно в 2 км от урочища Малиновка, ближайший населенный пункт находится от места инцидента в 10 км.

Мужчина пошел на охоту со своим племянником, сообщили ТАСС в региональном главке СК РФ. В какой-то момент они разошлись. Младший родственник вернулся к месту встречи, и, не дождавшись мужчины, пошел его искать и в итоге обнаружил его тело.

В берлоге рядом с местом гибели охотника была найдена туша мертвого медведя. Мужчина смог ранить хищника, зверь ушел в берлогу и умер от ранений. Рядом с телом погибшего мужчины найдено ружье. Предварительно, медведь напал на охотника после того, как был ранен.

С начала года в России в результате нападений медведей погибли 37 человек. Гибель охотника в Омской области стала 37 смертельным случаем. В середине ноября Минприроды России сообщало о 36 погибших.

Омск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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