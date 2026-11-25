Самарская область пережила налет БПЛА: сбито более 145 дронов, есть погибший и разрушения

Один человек погиб в результате массированной ночной атаки вражеских беспилотников на Самарскую область. Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили над регионом более 145 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Семье погибшего будет оказана вся возможная помощь, заверил он.

После атаки есть последствия на земле, отдельные территории остались без электроснабжения, добавил глава региона, напомнив о запрете на съемку последствий налета беспилотников. В регионе работает оперативный штаб. Экстренные службы приступили к восстановительным работам.

«Некоторые школы сегодня будут работать по измененному графику. Каждая образовательная организация доводит информацию до родителей и детей», – написал Федорищев в своем канале в «Максе».

Глава Самары Иван Носков уточнил, что во всех школах Куйбышевского района областного центра отменена первая смена, в части учебных заведений занятий сегодня не будет.

«Школы №№ 24, 74,105,129, 140, корпус школы № 177 на Новокуйбышевском шоссе сегодня работать не будут. Также сегодня не будут работать детские сады №№466, 350, 96 (они переведены в режим дежурных групп). Вся информация доведена до населения через родительские чаты», – написал градоначальник в «Максе».

Самара, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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