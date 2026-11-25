В Омске в аварии с автобусом пострадали шесть человек, один погиб

В Омске пассажирский автобус столкнулся с легковушкой. В результате один человек погиб, еще шестеро пострадали. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

ДТП произошло на улице Мельничная. Водитель иномарки, лишенный прав, совершал обгон и выехал на встречную полосу, где врезался в пассажирский автобус. После этого автомобиль отбросило в другое ТС.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Также пострадали шесть пассажиров автобуса – три женщины и три школьника, возвращавшиеся домой после спектакля в сопровождении педагогов.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Омск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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