ФСБ сообщила о задержании мужчины, причастного к покушению на сотрудника администрации Мелитополя по заданию украинских спецслужб. Чиновник не пострадал.

По информации ведомства, россиянин 1962 года рождения в мессенджере установил контакт с представителем украинских спецслужб для подготовки теракта и получил посредством сброса с БПЛА два FPV-дрона с компонентами самодельных взрывных устройств, снабженных поражающими элементами.

Фигурант самостоятельно собрал самодельные бомбы, следуя инструкциям куратора, привел снаряженные FPV-дроны в боевое состояние и разместил вблизи места работы одного из чиновников администрации Мелитополя. В результате атаки на служебный автомобиль представитель администрации не пострадал.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Как отметили в ФСБ, фигурант дает признательные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время оперативники устанавливают лиц, оказывавших содействие задержанному.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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