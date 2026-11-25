В Новосибирске произошла авария с участием пяти автомобилей. В результате пострадали шесть человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
«На территории Советского района города Новосибирска зарегистрировано столкновение пяти автомобилей», – говорится в сообщении.
Девушка за рулем автомобиля Volkswagen врезалась в машину Toyota FunCargo, стоявшую на развороте. После этого произошло цепное столкновение еще трех машин.
Спасателям пришлось применить специнструмент, чтобы извлечь пострадавших. В общей сложности шесть человек получили различные травмы и были госпитализированы.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Новосибирск, Зоя Осколкова
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