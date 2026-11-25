Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Новосибирске

В Новосибирске произошла авария с участием пяти автомобилей. В результате пострадали шесть человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

«На территории Советского района города Новосибирска зарегистрировано столкновение пяти автомобилей», – говорится в сообщении.

Девушка за рулем автомобиля Volkswagen врезалась в машину Toyota FunCargo, стоявшую на развороте. После этого произошло цепное столкновение еще трех машин.

Спасателям пришлось применить специнструмент, чтобы извлечь пострадавших. В общей сложности шесть человек получили различные травмы и были госпитализированы.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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