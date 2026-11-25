В Запорожской области украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи, который направлялся к пострадавшим от предыдущего удара БПЛА. Об этом сообщили в региональном минздраве.

«В Запорожской области беспилотник атаковал бригаду скорой медицинской помощи, которая ехала на вызов к пострадавшим», – говорится в сообщении.

В результате была ранена медсестра. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Автомобиль скорой получил серьезные повреждения.

Ранее в МИД РФ заявили, что бригады скорой помощи и медицинские учреждения стали для ВСУ чуть ли не официальной целью. С начала года 124 медика пострадали от атак со стороны Украины.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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