Найдено тело второго погибшего при взрыве газа в пятиэтажке на Алтае

До двух человек увеличилось число погибших в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Алтайском крае. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

«В ходе работ на месте взрыва газа в доме в райцентре Кулунда Алтайского края спасатели обнаружили тело второго погибшего», – сказано в сообщении ведомства.

В Центре управления регионом уточнили, что пол и возраст второго погибшего определит экспертиза. При разборе завалов нашли фрагментированные останки. Скорее всего, они принадлежат разыскиваемой хозяйке квартиры, где произошел взрыв, отметили в ведомстве, передает РИА Новости.

Взрыв бытового газа в многоэтажке произошел утром 24 ноября. В результате обрушились четвертый и пятый этажи во втором подъезде, а также верхние этажи в соседнем подъезде, начался пожар. Возгорание было ликвидировано на площади 60 кв. м.

25 ноября на месте взрыва обнаружили тело погибшего мужчины. Это сосед из квартиры, находящейся рядом с той, где произошел взрыв.

Разбор обрушившихся конструкций продолжается в непрерывном режиме, задействована тяжелая техника. В работах задействованы более 190 человек и 50 единиц техники.

По факту взрыва Следственное управление СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Барнаул, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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