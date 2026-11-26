Пожар возник в промзоне в Башкирии после отражения атаки БПЛА

В Башкирии на территории промышленной зоны в Туймазинском районе начался пожар после падения обломков сбитых украинских беспилотников. Об этом сообщил глава района Булат Мусин.

«Отбита атака БПЛА на Туймазинский район. Обломки беспилотников упали на территории промзоны. Возникло возгорание, все службы на месте», – написал чиновник в своем канале в «Максе». По его данным, никто не пострадал.

В Башкирии в четверг утром вводили режим беспилотной опасности. Приостанавливал работу аэропорт Уфы. Сейчас воздушная гавань возобновила обслуживание рейсов.

Уфа, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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