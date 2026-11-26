В Запорожской области пять человек погибли при ударе дрона

В Запорожской области пять человек стали жертвами атаки украинского дрона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«В результате атаки БПЛА противника по автомобильной стоянке в поселке городского типа Веселое погибли пять человек, три человека получили ранения», – написал глава региона в «Макс».

Пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая помощь.

«На месте работают оперативные службы, подробности уточняются», – добавил губернатор.

Мелитополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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