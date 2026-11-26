В Вологде в многодетной семье пятилетняя девочка умерла от истощения

В Вологде пятилетняя девочка из многодетной семьи умерла от истощения. Госпитализированы ее девять братьев и сестер. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В многодетной семье, состоящей на профилактическом учете, воспитывались 12 детей, в том числе 11 несовершеннолетних в возрасте от 10 месяцев до 16 лет. «Осмотр квартиры позволил констатировать ненадлежащие условия для проживания детей – девять из них госпитализировали в Вологодскую областную детскую клиническую больницу», – сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Как установили в региональном управлении СКР, законными представителями должный уход за детьми не осуществлялся. Должностными лицами органов системы профилактики своевременные меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетних приняты не были, в связи с чем пятилетняя девочка скончалась в состоянии истощения. Ее семилетний брат также госпитализирован в истощенном состоянии.

Уголовные дела возбуждены по факту смерти малолетней (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

В Следственном комитете добавили, что в настоящее время решается вопрос об изъятии детей из семьи и помещении их в специализированные учреждения. С участием родителей проводятся следственные действия.

Проверку проводит и прокуратура. Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие по данному факту процессуального решения.

Вологда, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube