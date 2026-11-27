Пять человек погибли и 13 пострадали в аварии с автобусом в Красноярском крае

В Красноярском крае пассажирский автобус столкнулся с двумя грузовиками. По предварительным данным, пять человек погибли, еще 13 получили различные травмы. Возбуждено уголовное дело.

ДТП произошло на 1080-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Иланско-Нижнеингашском округе. Автобус на скорости выехал на встречную полосу и протаранил фуру Volvo, а затем врезался в грузовик Dongfeng.

В результате аварии пять человек погибли, еще 13 пострадали. На месте работают сотрудники МЧС, медики и полиция. Пострадавших доставляют в больницы.

«По данному факту Нижнеингашским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», – сообщили в региональном управлении СКР.

Красноярск, Зоя Осколкова

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