В ДНР женщина по заданию куратора собиралась направить дроны на военного

В Донецкой Народной Республике предотвратили теракт против высокопоставленного военнослужащего. Жительница должна была направить ударные дроны на военного.

Как сообщили в ФСБ РФ, женщина передавала Киеву информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России на территориях Волновахского и Мариупольского муниципальных образований.

Кроме того, ее подключили к организации покушения на высокопоставленного российского военного. Планировалось, что она будет направлять три ударных беспилотника «Баба Яга», снаряженных самодельными взрывными устройствами.

БПЛА были подавлены системой радиоэлектронной борьбы и обезврежены взрывотехниками ФСБ.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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